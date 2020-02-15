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У Карпатах сьогодні можливе сходження лавин

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 08:54
У Карпатах сьогодні можливе сходження лавин
Ілюстративне фото (flickr.com/wsdot)

Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки

Сьогодні, 15 лютого, у Карпатах очікується значна небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, сьогодні на високогір'ї східної частини Закарпатської області зберігатиметься ймовірність сходження лавин.

У Гідрометцентрі оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки. Туристам рекомендують утриматися від виходу в гори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах в районі полонини Драгобрат гірські рятувальники знайшли 5 заблукалих туристів. Туристи заблукали 13 лютого під час проходження туристичними маршрутами. Серед врятованих - троє киян та мешканка Полтави.

Також РБК-Україна писало, що рятувальники рекомендували туристам утриматися від виходу на високогір'я Карпат у зв'язку з сильним вітром та сніжною погодою. У четвер видимість у Карпатах була обмежена до 20 метрів.

Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні. Так, на початку березня очікується від +4 до +10 вдень в залежності від регіону, вночі температура буде балансувати на нулі з рідкісними морозами.

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