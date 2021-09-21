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В Карпатах резко ударили морозы. Похолодало до -6

Автор: Илона Свиридова

Погода в Украине продолжает ухудшаться, а в Карпатах уже ударили первые морозы. Сегодня в горах местами до -6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черногорского горного поисково-спасательного отряда.

Сообщается, что по состоянию на 08:00 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -6.

При этом вчера здесь было зафиксировано около 0 и это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

Напомним, на этой неделе в Украине прогнозируется резкое похолодание, в отдельных регионах ночные заморозки 22 и 23 сентября.

Также сообщалось, что метеорологическая осень пришла в Киев почти на месяц раньше, чем в прошлом году.

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Погода в УкраинеКарпаты