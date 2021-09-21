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У Карпатах різко вдарили морози. Похолодало до -6

Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні продовжує погіршуватися, а в Карпатах вже вдарили перші морози. Сьогодні в горах місцями до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального загону.

Повідомляється, що станом на 08:00 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.Температура повітря -6.

При цьому вчора тут було зафіксовано близько 0 і це була найнижча температура повітря у вересні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні прогнозується різке похолодання, в окремих регіонах нічні заморозки 22 і 23 вересня.

Також повідомлялося, що метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року.

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