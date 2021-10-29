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В Карпатах произошло землетрясение

Автор: Наталья Скороход

В Карпатах произошло землетрясение. Земные толчки зафиксировали сегодня днем, 29 октября, в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения пришелся на Надворнянский район Ивано-Франковской области, 10 км юго-западнее города Надворная, силой 2,5 балла на глубине 2 км.

В результате никто не пострадал, потому что по классификации землетрясений эти земные толчки относятся к неощутимым.

"По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

Однако отмечается, что только в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы четыре небольших землетрясения.

Напомним, что на днях землетрясение произошло в Закарпатской области на территории города Виноградов. Оно произошло с более ощутимой силой, но на большой глубине.

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Землетрясение