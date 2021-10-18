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В Украине произошло землетрясение: что известно

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Закарпатская область, Понедельник 18 октября 2021 09:36
В Украине произошло землетрясение: что известно Фото: в Украине произошло землетрясение (getty images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине произошло землетрясение. Это природное явление произошло в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Информация из населенных пунктов не поступала.

"Координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, вчера произошло землетрясение в Польше. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на юго-западе страны. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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