В Украине произошло землетрясение: что известно
Фото: в Украине произошло землетрясение (getty images)
В Украине произошло землетрясение. Это природное явление произошло в Закарпатской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Информация из населенных пунктов не поступала.
"Координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, вчера произошло землетрясение в Польше. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали на юго-западе страны. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.