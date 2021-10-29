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У Карпатах стався землетрус

Автор: Наталья Скороход

У Карпатах сталося землетрус. Земні поштовхи зафіксували сьогодні вдень, 29 жовтня, в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу припав на Надвірнянський район Івано-Франківської області, 10 км на південний захід від міста Надвірна, силою 2,5 бала на глибині 2 км.

В результаті ніхто не постраждав, тому що за класифікацією землетрусів ці земні поштовхи відносяться до невідчутних.

"За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться в повідомленні.

Однак зазначається, що лише протягом 2021 року на території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстровано чотири невеликі землетруси.

Нагадаємо, що днями землетрус стався в Закарпатській області на території міста Виноградів. Воно сталося з більш відчутною силою, але на великій глибині.

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Землетрус