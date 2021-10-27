ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Закарпатье произошло землетрясение

Новина українською →
Закарпатская область, Среда 27 октября 2021 10:21
На Закарпатье произошло землетрясение Фото: на Закарпатье произошло землетрясение (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Известно, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

"По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.

На Закарпатье произошло землетрясение

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область Землетрясение
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Третья не лишняя. Нужна ли украинцам дополнительная прививка от COVID