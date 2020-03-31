В Карпатах объявили снеголавинную опасность

Синоптики предупреждают об опасности схождения лавин в Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по даным синоптиков, сегодня, 31 марта, высокий уровень снеголавинной опасности ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области. Причиной стал интенсивный прирост снежного покрова. Объявлен 3 уровень опасности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сегодня в Украине немного ухудшится погода. Ожидается похолодание воздуха в центральных, западных и северных регионах. В большинсве регионов температура воздуха днем составит +3+5 градусов. В восточных и южных регионах до +10+12.

Также сообщалось, что погода в Украине до конца марта существенно испортится и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Кроме этого синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине. В Карпатах 31 марта ожидается умеренный снег, остальное время без осадков. При этом отмечается высокая вероятность гололедицы на дорогах (первый уровень опасности - желтый). Днем в регионе столбики термометров покажут до -5, ночью температура опустится до -9.