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Похолодание и отсутствие осадков: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     31.03.2020 - 08:00
Похолодание и отсутствие осадков: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха в большинстве регионов опуститься до +3+5 градусов днем

Погода в Украине сегодня, 31 марта, немного ухудшится, ожидается похолодание воздуха в центральных, западных и северных регионах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Согласно прогнозам синоптиков, днем в большинстве регионов ожидается +3+5 градусов. При этом в восточных областях температура воздуха будет равняться +9+11, в Херсонской +8+10, в Николаевской и Одесской +5+7.

Ночью на западе температура опуститься до -4-6 ниже градусов, в центральных -1-3, на востоке Украины +2+4.

При этом на всей территории страны сохранится сухая погода без осадков. Ветер северный и северо-западный 5-10 м/с.

Похолодание и отсутствие осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве прогнозируют похолодание до +3+5 днем и до -2-4 ночью. Такая же погода ожидается и во всей области, кроме Яготина и Мироновки, где температура воздуха днем составит +4+6, ночью -1-3.

Похолодание и отсутствие осадков: прогноз погоды на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что погода в Украине до конца марта существенно испортится, и синоптики прогнозируют резкое и сильное похолодание. Возможны дожди и мокрый снег в некоторых регионах, а температура воздуха опустится ниже нуля градусов.

Дожди и мокрый снег на западе и тепло в остальных регионах: погода в Украине на сегодня До +17 тепла днем и незначительные осадки: прогноз погоды на сегодня
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