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В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Происшествия     28.03.2020 - 11:45
В ГСЧС объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала следующей недели почти на всей территории Украины существенно похолодает

Погода в Украине с 31 марта по 2 апреля значительно ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Так, уже с понедельника ожидается значительное похолодание вследствие арктического воздуха, который принесет в Украину атмосферный фронт.

В частности, в западных, северных, и большинстве центральных регионах страны ожидается ощутимое снижение температуры: до -6 мороза ночью и до +6 тепла днем. 31 марта в центральных областях синоптики прогнозируют от -3 мороза до +3 тепла.

В Карпатах 31 марта ожидается умеренный снег, остальное время без осадков. При этом отмечается высокая вероятность гололедицы на дорогах (первый уровень опасности - желтый). Днем в регионе столбики термометров покажут до -5, ночью температура опустится до -9.

Напомним, сегодня и завтра в Украине еще сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщало РБК-Украина, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, атмосферный фронт придет в страну уже 29-30 марта. На большинстве территории ожидается снижение температуры и незначительные осадки.

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