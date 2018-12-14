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В Карпатах повышается опасность схода лавин

Новости » Общество    14.12.2018 - 10:07
В Карпатах повышается опасность схода лавин
Иллюстративное фото (facebook.com MNSIFR)

В Карпатах сохраняется 2 уровень снеголавинной опасности

В Карпатах 14 декабря сохранится снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентра.

Как отмечается, по данным синоптиков,14 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

"Снежный покров умеренно закреплен только на некоторых крутых склонах, на других - закреплен хорошо. Схождение лавин возможно, в частности, за счет высоких дополнительных нагрузок, в основном на крутых склонах. Большие природные лавины не ожидаются", - говорится в сообщении.

В Карпатах повышается опасность схода лавинОтметим, 13 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранялась низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 декабря в ряде областей продолжаются осадки в виде снега, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Киеве 14 декабря ожидается гололедица. В связи с этим местная власть призывает водителей и пешеходов быть внимательными.

В Украине, по состоянию на утро 14 декабря, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, на западе - заснеженное, в Сумской области - местами гололедица.

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