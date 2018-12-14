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У Карпатах підвищується небезпека сходження лавин

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 10:07
У Карпатах підвищується небезпека сходження лавин
Ілюстративне фото (facebook.com MNSIFR)

У Карпатах зберігається 2 рівень сніголавинної небезпеки

У Карпатах 14 грудня утримається снiголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Як зазначається, за даними синоптиків,14 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської  області очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень).

"Сніговий покрив помірно закріплений тільки на деяких крутих схилах, на інших - закріплений добре. Сходження лавин можливе, зокрема, за рахунок високих додаткових навантажень, в основному на крутих схилах. Великі природні лавини не очікуються", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах підвищується небезпека сходження лавинЗазначимо, 13 грудня у високогiр’ї  Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігалася низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 14 грудня в ряді областей тривають опади у вигляді снігу, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. 

Раніше повідомлялося, що в Києві 14 грудня очікується ожеледиця. У зв'язку з цим місцева влада закликає водіїв і пішоходів бути уважними.

В Україні, станом на ранок 14 грудня, проїзд дорогами державного значення забезпечено. Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокрий, на заході - засніжений, у Сумській області - місцями ожеледиця.

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