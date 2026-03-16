У Карпатах помітили рідкісного кота-хижака: унікальні кадри з фотопасток

У лісах Карпат фотопастки зафіксували одного з найпотаємніших мешканців українських лісів - кота лісового. Ця рідкісна тварина занесена до Червоної книги, а зустріти її в дикій природі вважається величезним везінням.
Який вигляд має рідкістна тварина, чим вона відрізняється від домашніх котів та як поводиться у природі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
У карпатських лісах вирує життя, яке люди бачать рідко, але яке є надзвичайно важливим для збереження природної рівноваги. Одним із таких потайних мешканців є кіт лісовий (Felis silvestris) - дикий родич домашнього кота, який залишається одним із найобережніших і найменш помітних хижаків української фауни.
Унікальні фото та відео цієї тварини вдалося отримати завдяки фотопасткам WWF-Україна, встановленим науковцями на території Ужанського національного природного парку на Закарпатті.
Фото: лісовий кіт на Закарпатті (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)
Такі камери дозволяють дослідникам непомітно спостерігати за життям диких тварин і проводити науковий моніторинг рідкісних видів.
За оцінками фахівців, нині в Україні налічується близько 500 особин кота лісового, і більшість із них мешкає саме в Карпатах. Близько 300 тварин проживають на Закарпатті. Вид занесений до Червоної книги України і перебуває під охороною держави.
Зовні кіт лісовий нагадує великого сірого домашнього кота, але має низку характерних ознак:
Це одиночний хижак, який веде прихований спосіб життя і зазвичай селиться у важкодоступних лісових масивах. Старі ліси з дуплястими деревами, а також луки із заростями чагарників створюють для нього сприятливі умови - тут достатньо їжі та природних схованок.
За словами природоохоронців, спостереження за такими видами є надзвичайно важливими для розуміння стану карпатських екосистем. Саме тому науковці та експерти Всесвітнього фонду природи WWF-Україна активно підтримують дослідження і моніторинг великих хижаків та інших рідкісних тварин у регіоні.
Водночас популяція кота лісового залишається вразливою. Серед основних загроз:
Зокрема, природоохоронці звертають увагу на ризики індустріалізації високогір’я Українських Карпат.
У Всесвітньому фонді природи WWF-Україна зазначають, що будівництво вітрових електростанцій на гірських хребтах може призвести до фрагментації природних територій - коли цілісні екосистеми розділяються дорогами та інфраструктурою.
У результаті середовища існування диких тварин, зокрема й кота лісового, можуть втрачати свою цілісність, що негативно впливає на стан популяцій і стабільність карпатських екосистем.