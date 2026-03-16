В Карпатах заметили редкого кота-хищника: уникальные кадры из фотоловушек

В лесах Карпат фотоловушки зафиксировали одного из самых сокровенных обитателей украинских лесов - кота лесного. Это редкое животное занесено в Красную книгу, а встретить его в дикой природе считается огромным везением.
В карпатских лесах бурлит жизнь, которую люди видят редко, но которая является чрезвычайно важной для сохранения природного равновесия. Одним из таких потайных жителей является кот лесной (Felis silvestris) - дикий родственник домашнего кота, который остается одним из самых осторожных и наименее заметных хищников украинской фауны.
Уникальные фото и видео этого животного удалось получить благодаря фотоловушкам WWF-Украина, установленным учеными на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье.
Фото: лесной кот на Закарпатье (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)
Такие камеры позволяют исследователям незаметно наблюдать за жизнью диких животных и проводить научный мониторинг редких видов.
По оценкам специалистов, сейчас в Украине насчитывается около 500 особей кота лесного, и большинство из них обитает именно в Карпатах. Около 300 животных проживают на Закарпатье. Вид занесен в Красную книгу Украины и находится под охраной государства.
Внешне кот лесной напоминает большого серого домашнего кота, но имеет ряд характерных признаков:
Фото: лесной кот на Закарпатье (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)
Это одиночный хищник, который ведет скрытый образ жизни и обычно селится в труднодоступных лесных массивах. Старые леса с дуплистыми деревьями, а также луга с зарослями кустарников создают для него благоприятные условия - здесь достаточно пищи и естественных укрытий.
По словам природоохранников, наблюдения за такими видами чрезвычайно важны для понимания состояния карпатских экосистем. Именно поэтому ученые и эксперты Всемирного фонда природы WWF-Украина активно поддерживают исследования и мониторинг крупных хищников и других редких животных в регионе.
В то же время популяция кота лесного остается уязвимой. Среди основных угроз:
В частности, природоохранники обращают внимание на риски индустриализации высокогорья Украинских Карпат.
Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают, что строительство ветровых электростанций на горных хребтах может привести к фрагментации природных территорий - когда целостные экосистемы разделяются дорогами и инфраструктурой.
В результате среды обитания диких животных, в том числе и кота лесного, могут терять свою целостность, что негативно влияет на состояние популяций и стабильность карпатских экосистем.