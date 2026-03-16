В Карпатах заметили редкого кота-хищника: уникальные кадры из фотоловушек

В лесах Карпат фотоловушки зафиксировали одного из самых сокровенных обитателей украинских лесов - кота лесного. Это редкое животное занесено в Красную книгу, а встретить его в дикой природе считается огромным везением.

Как выглядит редкое животное, чем оно отличается от домашних котов и как ведет себя в природе - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Редкое животное: Фотоловушки зафиксировали кота лесного - одного из самых потаенных и наименее заметных хищников украинской фауны.

Фотоловушки зафиксировали кота лесного - одного из самых потаенных и наименее заметных хищников украинской фауны. Где именно: Уникальные кадры получили на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье благодаря камерам WWF-Украина.

Уникальные кадры получили на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье благодаря камерам WWF-Украина. Статистика: В Украине обитает около 500 особей этого вида, из которых примерно 300 проживают на Закарпатье.

В Украине обитает около этого вида, из которых примерно 300 проживают на Закарпатье. Охранный статус: Вид занесен в Красную книгу Украины и находится под охраной государства.

Вид занесен в Красную книгу Украины и находится под охраной государства. Как узнать: Весит 4-8 кг, имеет пушистый хвост с черными кольцами, серо-зеленые или голубые глаза и темные полосы на лбу и вдоль позвоночника.

Весит 4-8 кг, имеет пушистый хвост с черными кольцами, серо-зеленые или голубые глаза и темные полосы на лбу и вдоль позвоночника. Основные угрозы: Вырубка старых лесов, уничтожение естественных мест обитания, рост туристической нагрузки и индустриальные проекты (в частности строительство ветровых электростанций на горных хребтах).

В карпатских лесах бурлит жизнь, которую люди видят редко, но которая является чрезвычайно важной для сохранения природного равновесия. Одним из таких потайных жителей является кот лесной (Felis silvestris) - дикий родственник домашнего кота, который остается одним из самых осторожных и наименее заметных хищников украинской фауны.

Уникальные фото и видео этого животного удалось получить благодаря фотоловушкам WWF-Украина, установленным учеными на территории Ужанского национального природного парка на Закарпатье.

Фото: лесной кот на Закарпатье (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)

Такие камеры позволяют исследователям незаметно наблюдать за жизнью диких животных и проводить научный мониторинг редких видов.

Статистика и охранный статус

По оценкам специалистов, сейчас в Украине насчитывается около 500 особей кота лесного, и большинство из них обитает именно в Карпатах. Около 300 животных проживают на Закарпатье. Вид занесен в Красную книгу Украины и находится под охраной государства.

Как отличить кота лесного от домашнего любимца?

Внешне кот лесной напоминает большого серого домашнего кота, но имеет ряд характерных признаков:

Его длина может достигать до 90 сантиметров, а вес - 4-8 килограммов.

Животное легко узнать по пушистому хвосту с черными кольцами и черным кончиком, серо-зеленым или голубым глазам и темным полосам на лбу, затылке и вдоль позвоночника.

Ринарий (обнаженный кончик носа) цвета сырого мяса.

Фото: лесной кот на Закарпатье (WWF-Ukraine/Uzhanskyi National Nature Park)

Это одиночный хищник, который ведет скрытый образ жизни и обычно селится в труднодоступных лесных массивах. Старые леса с дуплистыми деревьями, а также луга с зарослями кустарников создают для него благоприятные условия - здесь достаточно пищи и естественных укрытий.

Что угрожает выживанию кота лесного в Украине?

По словам природоохранников, наблюдения за такими видами чрезвычайно важны для понимания состояния карпатских экосистем. Именно поэтому ученые и эксперты Всемирного фонда природы WWF-Украина активно поддерживают исследования и мониторинг крупных хищников и других редких животных в регионе.

В то же время популяция кота лесного остается уязвимой. Среди основных угроз:

вырубка старых лесов,

уничтожение естественных мест обитания,

рост туристической нагрузки, которая может беспокоить животных в местах их обитания,

развитие индустриальных проектов.

В частности, природоохранники обращают внимание на риски индустриализации высокогорья Украинских Карпат.

Во Всемирном фонде природы WWF-Украина отмечают, что строительство ветровых электростанций на горных хребтах может привести к фрагментации природных территорий - когда целостные экосистемы разделяются дорогами и инфраструктурой.

В результате среды обитания диких животных, в том числе и кота лесного, могут терять свою целостность, что негативно влияет на состояние популяций и стабильность карпатских экосистем.