У Львівській області автоцистерна зіштовхнулася з двома мікроавтобусами, є загиблі

Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

Внаслідок ДТП загинули дві людини, ще 5 поранено

У Львівській області сьогодні вранці, 3 січня 2019 року, автоцистерна зіштовхнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули дві людини та ще 5 поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області у Facebook.

Як зазначається, аварія сталася близько шостої години ранку у Городоцькому районі на автодорозі Львів - Шегині поблизу села Бар: автоцистерна зіштовхнулася із двома мікроавтобусами - "Мерседес Спринтер" та "Рено Мастер".

"Від отриманих травм двоє осіб загинули на місці події. П’ятьох людей із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню, діагнози уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Фото: ДТП у Львівській області (facebook.com/MVS.LVIV)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 2 січня, у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілем загинули 3 людини.

Також повідомлялося, що у Вінницькій області 1 січня поблизу села Високе внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло троє осіб, серед яких одна дитина.