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У Карпатах на перевалі злетів у кювет туристичний автобус

Новини » Надзвичайні події    03.01.2019 - 15:10
У Карпатах на перевалі злетів у кювет туристичний автобус
Фото: місце події (facebook.com.Igor Zinkevych)

В результаті ДТП загиблих немає

В Карпатах на гірському перевалі туристичний автобус фірми "Акорд Тур" злетів у кювет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За словами пасажирів, дорога була дуже слизькою та небезпечною, а водій - перевищив швидкість. Крім того, рухався він на "лисій" гумі.

В результаті ДТП загиблих немає.

 

Фото: місце події (facebook.com.Igor Zinkevych)

Нагадаємо, у Львівській області сьогодні вранці, 3 січня 2019 року, автоцистерна зіштовхнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули дві людини та ще 5 поранено.

РБК-Україна також писало, що у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілемзагинули 3 людини. 

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