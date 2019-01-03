У Карпатах на перевалі злетів у кювет туристичний автобус

Фото: місце події (facebook.com.Igor Zinkevych)

В результаті ДТП загиблих немає

В Карпатах на гірському перевалі туристичний автобус фірми "Акорд Тур" злетів у кювет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".

За словами пасажирів, дорога була дуже слизькою та небезпечною, а водій - перевищив швидкість. Крім того, рухався він на "лисій" гумі.

В результаті ДТП загиблих немає.

Фото: місце події (facebook.com.Igor Zinkevych)

Нагадаємо, у Львівській області сьогодні вранці, 3 січня 2019 року, автоцистерна зіштовхнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули дві людини та ще 5 поранено.

РБК-Україна також писало, що у Київській області внаслідок зіткнення пасажирського автобусу з легковим автомобілемзагинули 3 людини.