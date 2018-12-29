Кількість жертв вибуху туристичного автобуса в Єгипті зросла

Фото: місце вибуху автобуса в Каїрі (twitter.com/almonitor)

Через вибух автобусу у Каїрі загинули двоє громадян В'єтнаму і один єгиптянин

Кількість жертв вибуху туристичного автобуса в Каїрі зросла до трьох. Про це повідомила влада Єгипту, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що загиблі - це троє в'єтнамських туристів і єгипетський гід. Ще щонайменше 10 людей отримали поранення в результаті вибуху бомби, закладеної на узбіччі дороги. Вибухівка була закладена в менш ніж в 4 кілометрах від всесвітньо відомих єгипетських пірамід Гізи.

Туристи прямували на звукове та світлове шоу біля пірамід. За офіційними даними, постраждали щонайменше дев'ять в'єтнамських туристів, а також єгипетський водій. Всього в автобусі подорожувало 14 в'єтнамських туристів.

За даними влади країни, це перший смертельний напад на іноземних туристів у Єгипті за більш ніж рік. Поки інформації про причетність будь-якої терористичної угруповання до вибуху немає.

Нагадаємо, раніше вісім осіб загинули, ще четверо отримали травми в результаті ДТП в Єгипті. Аварія сталася на півночі країни на автотрасі, що з'єднує Каїр і Олександрію. З невідомих причин, на висотній естакаді перед в'їздом у місто Даманхур сталося зіткнення мікроавтобуса з вантажним автомобілем з причепом. У момент аварії причіп впав на мікроавтобус з людьми.