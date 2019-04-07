В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 6-7 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, погода 7 апреля ожидается сухая и солнечная. По ее словам, ночью в Украине ожидается +8 градусов, только в восточных областях ночью температура будет ниже.

В течение дня потеплеет до +17 градусов, в южных областях и на Закарпатье до +19 градусов. При этом юго-восточный ветер может быть с порывами.

Добавим, по прогнозу синоптика Наталки Диденко погода в Украине в ближайшие дни будет ясной, однако в некоторых районах усилится ветер и будут дожди. В субботу-воскресенье, 6-7 апреля, в Украине потеплеет еще на несколько градусов, будет преобладать солнечная погода.