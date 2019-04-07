У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинної небезпеки в горах Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 6-7 квітня, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, погода 7 квітня очікується суха і сонячна. За її словами, вночі в Україні очікується +8 градусів, лише у східних областях вночі температура буде нижче. Протягом дня потеплішає до +17 градусів, у південних областях та на Закарпатті до +19 градусів. При цьому південно-східний вітер може бути з поривами.

Додамо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко погода в Україні в найближчі дні буде ясною, однак у деяких районах посилиться вітер і будуть дощі. В суботу-неділю, 6-7 квітня, в Україні потеплішає ще на декілька градусів, що переважатиме сонячна погода.