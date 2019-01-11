ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность

Новости » Общество    11.01.2019 - 09:30
В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность
Иллюстративное фото (pixabay.com/simon)

Ожидается снеголавинная опасность 2 уровня

В Карпатах сегодня, 11 января, ожидается умеренная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным Укргидрометцентра, 11 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Напомним, 6 января в ГСЧС поступило сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. После обеда 7 января спасателям удалось установить телефонную связь с одним из туристов, который сообщил свои координаты и в 15:40 спасатели отыскали его в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стой со стороны Савеловского района.

В то же время, его товарища найти не удалось. Как выяснилось, во время блуждания в горах туристы решили разделиться и пошли в разные стороны.

Вчера, 10 января, поисковая группа обнаружила туриста.

В Украине сегодня ожидается осложнение погодных условий Погода на сегодня: в Украине местами снег, днем до -6
Новости Украины ГидрометцентрКарпатылавина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь