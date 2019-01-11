В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность

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Ожидается снеголавинная опасность 2 уровня

В Карпатах сегодня, 11 января, ожидается умеренная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным Укргидрометцентра, 11 января в Карпатах ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Напомним, 6 января в ГСЧС поступило сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. После обеда 7 января спасателям удалось установить телефонную связь с одним из туристов, который сообщил свои координаты и в 15:40 спасатели отыскали его в удовлетворительном состоянии у подножия горы Стой со стороны Савеловского района.

В то же время, его товарища найти не удалось. Как выяснилось, во время блуждания в горах туристы решили разделиться и пошли в разные стороны.

Вчера, 10 января, поисковая группа обнаружила туриста.