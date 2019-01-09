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Заблукалий в Карпатах на Різдво турист вийшов на зв'язок

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 18:08
Заблукалий в Карпатах на Різдво турист вийшов на зв'язок
Ілюстративне фото (pixabay.com/simon)

Рятувальники продовжують пошуки

Турист, який заблукав 6 січня в районі гори Гимба у Міжгірському районі, зателефонував своєму товаришеві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

Наразі рятувальники перевіряють інформацію про ймовірне місцезнаходження туриста. 

"Наразі стало відомо, що близько 15 години 9 січня чоловік вийшов на зв'язок із товаришем та повідомив, що знаходиться біля невідомої йому гірської річки. Рятувальники продовжують обстежувати місцевість у Міжгірському районі враховуючи отриману інформацію. Пошуки тривають", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, 6 січня до ДСНС надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Пообіді 7 січня рятувальникам вдалось встановити телефонний зв’язок з одним із туристів, який повідомив свої координати і о 15:40 рятувальники відшукали його у задовільному стані у підніжжя гори Стій зі сторони Свалявського району. 

Водночас, його товариша знайти не вдалося. Як з’ясувалось, під час блукання у горах туристи вирішили розділитись та пішли у різні сторони.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав в ніч перед Різдвом. 

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