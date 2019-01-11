В Карпатах очікується помірна лавинна небезпека

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Очікується сніголавинна небезпека 2 рівня

В Карпатах сьогодні, 11 січня, очікується помірна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, за даними Укргідрометцентру, 11 січня у Карпатах очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Нагадаємо, 6 січня до ДСНС надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Пообіді 7 січня рятувальникам вдалось встановити телефонний зв’язок з одним із туристів, який повідомив свої координати і о 15:40 рятувальники відшукали його у задовільному стані у підніжжя гори Стій зі сторони Свалявського району.

Водночас, його товариша знайти не вдалося. Як з’ясувалось, під час блукання у горах туристи вирішили розділитись та пішли у різні сторони.

Вчора, 10 січня, пошукова група знайшла туриста.