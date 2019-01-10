В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность

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Ожидается снеголавинная опасность 2 уровня

В Карпатах сегодня, 10 января, ожидается умеренная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечают синоптики, в Карпатах ожидается снеголавинная опасность 2 уровня.

Напомним, в Украине сегодня, 10 января, в южных, днем и в восточных областях ожидается осложнение погодных условий.

Также синоптики предупреждают, что завтра, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.

РБК-Украина также писало, что в Киеве сегодня, 10 января, на дорогах ожидается гололедица, местами небольшой снег.