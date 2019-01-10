ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность

Новости » Общество    10.01.2019 - 10:04
В Карпатах ожидается умеренная лавинная опасность
Иллюстративное фото (pixabay.com/simon)

Ожидается снеголавинная опасность 2 уровня

В Карпатах сегодня, 10 января, ожидается умеренная снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечают синоптики, в Карпатах ожидается снеголавинная опасность 2 уровня.

Напомним, в Украине сегодня, 10 января, в южных, днем и в восточных областях ожидается осложнение погодных условий.

Также синоптики предупреждают, что завтра, 11 января, в Украине, кроме запада и севера, порывы ветра 15-20 м/сек.

Как писал Styler, в настоящее время на климат Украины влияет циклон, который уже успел причинить в Европе много бед и стал причиной гибели 13 человек. В ближайшее время нашу страну ожидает холодная погода.

РБК-Украина также писало, что в Киеве сегодня, 10 января, на дорогах ожидается гололедица, местами небольшой снег.

В Киеве сегодня ожидается гололедица Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий
Новости Украины снегКарпатылавина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь