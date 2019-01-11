Заблукалий в Карпатах на Різдво турист знайшовся

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Хлопця привезли до найближчого населеного пункту для медичного обстеження

Пошукова група знайшла туриста, який заблукав 6 січня в районі гори Гимба у Міжгірському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

Так, рятувальники транспортували туриста до найближчого населеного пункту.

"Станом на 23:00 надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли туриста, пошуки якого тривали з 6 січня. Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту де передали до лікарів швидкої допомоги. Наразі хлопцем опікуються медики. Деталі згодом", - йдеться у повідомленні.

#Закарпаття: станом на 23:00 надійшла інформація від пошукової групи, що вони знайшли туриста, пошуки якого тривали з 6... Опубліковано ДСНС України Четвер, 10 січня 2019 р.

Нагадаємо, 6 січня до ДСНС надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гимба заблукали двоє лижників. Сповістила про це рятувальників о 20:20 дружина одного з туристів. Пообіді 7 січня рятувальникам вдалось встановити телефонний зв’язок з одним із туристів, який повідомив свої координати і о 15:40 рятувальники відшукали його у задовільному стані у підніжжя гори Стій зі сторони Свалявського району.

Водночас, його товариша знайти не вдалося. Як з’ясувалось, під час блукання у горах туристи вирішили розділитись та пішли у різні сторони.