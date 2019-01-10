В Карпатах очікується помірна лавинна небезпека

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Очікується сніголавинна небезпека 2 рівня

В Карпатах сьогодні, 10 січня, очікується помірна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначають синоптики, в Карпатах очікується сніголавинна небезпека 2 рівня.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 10 січня, у південних, вдень і в східних областях очікується ускладнення погодних умов.

Також синоптики попереджають, що завтра, 11 січня, в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.

Як писав Styler, в даний час на клімат України впливає циклон, який вже встиг заподіяти у Європі багато лих і став причиною загибелі 13 людей. Найближчим часом нашу країну чекає холодна погода.

Також РБК-Україна писало, що у Києві сьогодні, 10 січня, на дорогах очікується ожеледиця, місцями невеликий сніг.