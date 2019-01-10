Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -7

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий сніг, вдень від -5 до -7

Погода на сьогодні: 10 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -7. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сьогодні очікується сніг у всіх регіонах, крім Волинської та Рівненської областей, температура повітря вдень від -1 до -6, вночі від -5 до -14. На півночі України сніг, вдень від -3 до -7, а вночі від -10 до -15. У центрі країни від -3 до +1, вночі від -6 до -12.

У східних областях вдень сніг і від 0 до -4, вночі від -4 до -9. На півдні дощі з мокрим снігом, температура вдень від +1 до +5, вночі від -1 до -6. У Криму дощі, вдень від +4 до +6, вночі від 0 до +2.

Фото: прогноз на 10 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 січня невеликий сніг, вдень від -5 до -7, а вночі від -13 до -15, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві та області