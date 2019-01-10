Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності

В Україні сьогодні, 10 січня, у південних, вдень і в східних областях очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

"В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сніг з переходом в дощ, місцями значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області значний сніг", - йдеться у повідомленні.

Також синоптики попереджають, що завтра, 11 січня, в Україні, крім заходу і півночі, пориви вітру 15-20 м/с.

"У центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см); у південних областях опади переважно у вигляді дощу", - додали в Укргідрометцентрі.

Ускладнення погодних умов відповідають першому (жовтому) рівню небезпечності.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 10 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -7.

У столиці України невеликий сніг, вдень від -5 до -7, а вночі від -13 до -15, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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