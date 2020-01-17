В Карпатах остановился подъемник с туристами, проводится спасательная операция

Во Львовской области спасателями проводятся мероприятия по снятию туристов из подъемника, который остановился на горе Погар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В 17:00 в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Славское Сколевского района на горе Погар (высота горы 857 метров, - ред.) остановился кресельный подъемник (канатная дорога).

Предварительная причина остановки - неисправность редуктора. Проводятся мероприятия по снятию туристов с подъемника.

"По состоянию на 18:00, с подъемника снято 11 человек из них 3 ребенка. На подъемнике еще находится ориентировочно 14 человек. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Карпатах нашли двух туристов из Киева, которые заблудились при восхождении с горы Говерла.

РБК-Украина писало, что в конце января 2019 года в Раховском районе Закарпатской области трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог, попали под снежную лавину, в результате этого один из них погиб.