У Карпатах зупинився підйомник з туристами, проводиться рятувальна операція

У Львівській області рятувальниками проводяться заходи щодо зняття туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

О 17:00 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар (висота гори 857 метрів, - ред.) зупинився крісельний витяг (канатна дорога).

Попередня причина зупинки - несправність редуктора. Проводяться заходи щодо зняття туристів з підйомника.

"Станом на 18:00, з підйомника знято 11 осіб з них 3 дитини. На підйомнику ще перебуває орієнтовно 14 осіб. Рятувальні роботи тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку січня рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій у Карпатах знайшли двох туристів з Києва, що заблукали при сходженні з гори Говерла.

РБК-Україна писало, що у кінці січня 2019 року у Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які проходили туристичний маршрут в районі гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті цього один з них загинув.