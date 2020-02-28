У Карпатах оголосили 3 рівень лавинної небезпеки

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Лавини можуть зійти у Закарпатській та Івано-Франківській областях

Сьогодні, 28 лютого, у Карпатах очікується висока ймовірність сходження лавин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, у зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-Франківської областей зберігається висока ймовірність сходження снігових лавин.

Синоптики оголосили 3 рівень сніголавинної небезпеки в Карпатах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. На сніголавинній станції Пожижевська вранці 24 лютого висота снігового покриву становила 154 сантиметри. На Драгобраті було зафіксована висоту снігового покриву 138 сантиметрів.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах рятувальники відшукали групу заблукалих туристів. Рятувальники супроводили туристів до підніжжя гори. До пошуків були залучені 29 співробітників ДСНС.

Крім того, на норвезькому архіпелазі Шпіцберген сталося сходження снігової лавини поблизу льодовика. В результаті інциденту загинули двоє громадян Німеччини, які брали участь у турі, організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant..