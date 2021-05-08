В Карпатах ночью выпало 20 сантиметров снега

В Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Так, по состоянию на 9: 30 утра 8 мая, на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер юго-западный со скоростью 4 м/с.
РБК-Украина писало, что 9 мая на Западе ожидается переменная облачность. В этих регионах температура воздуха днем составит +10+14, а ночью +5+8.
Ранее сообщалось, что сегодня в Киеве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер в течение дня.
Напомним, что в воскресенье дождливо в Восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.