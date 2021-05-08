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Штормовое предупреждение и заморозки: в Киеве ухудшится погода

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 09:14
Штормовое предупреждение и заморозки: в Киеве ухудшится погода Фото: в Киеве сегодня ухудшится погода (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Киеве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют сильный ветер в течение дня.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Так, 8 мая утром и днем в Украине порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый).

В общем, в течение дня в Киеве и области осадков не ожидается. Воздух прогреется до +15 градусов.

Однако ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 градусов.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в субботу будет влажной, ветреной и прохладной, но уже в воскресенье на территорию страны с запада начнет распространяться поле высокого атмосферного давления - антициклон UTINE, благодаря чему потеплеет.

РБК-Украина писало, что в воскресенье будет дождливо в Восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

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