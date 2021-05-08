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В Карпатах вночі випало 20 сантиметрів снігу

Автор: РБК-Україна

В Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Так, станом на 9:30 ранку 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний зі швидкістю 4 м/с.

Фото: сніг в Карпатах 8 травня (facebook.com/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост)

РБК-Україна писало, що 9 травня на заході очікується мінлива хмарність. В цих регіонах температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +5+8.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний вітер протягом дня.

Нагадаємо, що в неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.

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