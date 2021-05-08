В Карпатах вночі випало 20 сантиметрів снігу

В Карпатах за ніч випало до 20 сантиметрів снігу. Температура повітря опустилася до -3 градусів.
Так, станом на 9:30 ранку 8 травня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний зі швидкістю 4 м/с.
РБК-Україна писало, що 9 травня на заході очікується мінлива хмарність. В цих регіонах температура повітря вдень складе +10+14, а вночі +5+8.
Раніше повідомлялося, що сьогодні у Києві погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний вітер протягом дня.
Нагадаємо, що в неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.