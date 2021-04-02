У Карпатах за ніч випало 15 см снігу

У високогір'ї українських Карпат в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу. Зранку спостерігається туман.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook .

"Станом на 08:00, 02.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у вихідні дні, 3-4 квітня, в Україні очікується похолодання із дощами та нічним зниженням температури до 0 градусів. В деяких областях Заходу, центральній, східній і південній Україні дощі йтимуть протягом всіх вихідних.

У суботу дощі та різке похолодання метеорологи прогнозують по всій території України. Найхолодніше буде на Заході. У неділю дощова погода збережеться на Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, в Центрі, на Сході та Півдні, за виключенням Криму.

У Києві та Київській області в суботу передбачається температура повітря вдень 7-9 градусів, вночі - 0-2, йтимуть дощі. В неділю очікується безхмарна погода.

Також за прогнозами Укргідрометцентру, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.