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У Карпатах за ніч випало 15 см снігу

Новость на русском → Карпати, П'ятниця 02 квітня 2021 10:47
У Карпатах за ніч випало 15 см снігу Фото: у Карпатах зранку спостерігається туман (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Андрій Василюк

У високогір'ї українських Карпат в ніч на 2 квітня випало до 15 сантиметрів мокрого снігу. Зранку спостерігається туман.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 08:00, 02.04.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 50 м), температура повітря -1°С, вітер північний 11 м/с. За ніч випало до 15 см мокрого снігу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у вихідні дні, 3-4 квітня, в Україні очікується похолодання із дощами та нічним зниженням температури до 0 градусів. В деяких областях Заходу, центральній, східній і південній Україні дощі йтимуть протягом всіх вихідних.

У суботу дощі та різке похолодання метеорологи прогнозують по всій території України. Найхолодніше буде на Заході. У неділю дощова погода збережеться на Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, в Центрі, на Сході та Півдні, за виключенням Криму.

У Києві та Київській області в суботу передбачається температура повітря вдень 7-9 градусів, вночі - 0-2, йтимуть дощі. В неділю очікується безхмарна погода.

Також за прогнозами Укргідрометцентру, у квітні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

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