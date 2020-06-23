В Карпатах из-за непогоды погибли трое человек

В Карпатах значительно ухудшились погодные условия из-за дождей и гроз. В результате непогоды погибли трое человек.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как отмечается, 21 июня автомобиль слетел в реку Белый Черемош поздно ночью, в результате чего погибли двое человек. А в селе Дземброня женщина упала в бурный поток и погибла.

Синоптики предупреждают, что в Ивано-Франковской области из-за ухудшения погоды объявили второй - оранжевый уровень опасности. В горных реках поднимается уровень воды до 2 метров.

Напомним, в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой области введены чрезвычайные меры безопасности.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, погода в Украине 23 июня будет дождливой, сегодня будут идти ливни и град с грозой.

Кроме того, в Ивано-Франковской области местные жители могли наблюдать мощный смерч.