У Карпатах через негоду загинули троє людей

В Карпатах значно погіршились погодні умови через дощі та грози. В результаті негоди загинули троє людей.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як зазначається, 21 червня автомобіль злетів у річку Білий Черемош пізно вночі, в результаті чого загинули двоє людей. А у селі Дземброня жінка впала у бурхливий потік і загинула.

Синоптики попереджають, що в Івано-Франківській області через погіршення погоди оголосили другий - помаранчевий рівень небезпеки. У гірських річках піднімається рівень води до 2 метрів.

Нагадаємо, у зв’язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області введені надзвичайні заходи безпеки.

Зазначимо, за даними УкрГідрометцентру, погода в Україні 23 червня буде дощовою, сьогодні йтимуть зливи та буде град з грозою.

Крім того, в Івано-Франківській області місцеві жителі могли спостерігати потужний смерч.