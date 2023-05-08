UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Карпатах насипало снігу і вдарив мороз (фото)

Фото: на горі Піп Іван Чорногірський випало 5 см снігу (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Марія Кучерявець

У Карпатах сьогодні, 8 травня погіршилася погода. У горах насипало снігу та вдарив мороз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

"Станом на 09:00, 08.05.2023 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер північно-східний, 8 м/с., температура повітря -4°С, випало до 5 сантиметрів снігу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями очікуються короткочасні та невеликі дощі. Також можливі заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Додамо, також нещодавно синоптики дали прогноз погоди на найближчий місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніСнігопадКарпаты