В Карпатах насыпало снега и ударил мороз (фото)

"По состоянию на 09:00, 08.05.2023 в г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер северо-восточный, 8 м/с., температура воздуха -4°С, выпало до 5 сантиметров снега", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, в Украине местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Возможны также заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Добавим, также недавно синоптики дали прогноз погоды на ближайший месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.