В Карпатах нашли тело заблудившегося туриста

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Спасатели транспортируют погибшего до ближайшего населенного пункта

В Карпатах спасатели нашли тело туриста, который заблудился в ночь перед Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской области.

Сообщается, что в 11:50 одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста. Сейчас спасатели транспортируют погибшего до ближайшего населенного пункта.

Напомним, в украинских Карпатах сегодня, 7 января 2019 года, ожидается значительная лавинная опасность. По данным Гидрометцентра, 6 -7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели ГСЧС 5 января нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района. В поисково-спасательное отделения на горе Пип Иван поступил звонок от двух туристов из Киева, что они потеряли ориентировку.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Карпатах на перевале слетел в кювет туристический автобус. По словам пассажиров, дорога была очень скользкой и опасной, а водитель превысил скорость и двигался на "лысой" резине.