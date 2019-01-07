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У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 13:00
У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рятувальники транспортують загиблого до найближчого населеного пункту

У Карпатах рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав в ніч перед Різдвом. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України в Закарпатської області.

Повідомляється, що в 11:50 однією з пошуково-рятувальних груп було знайдено тіло третього туриста. Зараз рятувальники транспортують загиблого до найближчого населеного пункту.

Нагадаємо, в українських Карпатах сьогодні, 7 січня 2019 року, очікується значна лавинна небезпека. За даними Гідрометцентру, 6 -7 січня в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Рятувальники ДСНС 5 січня знайшли двох туристів, втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району. У пошуково-рятувальне відділення на горі Піп Іван надійшов дзвінок від двох туристів з Києва, що вони втратили орієнтування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Карпатах на перевалі злетів у кювет туристичний автобус. За словами пасажирів, дорога була дуже слизькою і небезпечною, а водій перевищив швидкість і рухався на "лисій" гумі.

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