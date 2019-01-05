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В Карпатах спасатели нашли двух туристов

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 12:16
В Карпатах спасатели нашли двух туристов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Туристы потеряли ориентировку

Спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что в поисково-спасательное отделения на горе Пип Иван поступил звонок от двух туристов из Киева, что они потеряли ориентировку.

"Для проведения поисково-спасательных работ отправились 2 спасатели Яворницького поисково-спасательного отделения и 5 спасателей Верховинского поисково-спасательного отделения на 1 единице техники", - рассказали в ГСЧС.

Спасателям удалось найти заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии и сопроводили их до обсерватории на горе Поп Иван для обогрева и дальнейшей ночевки.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Карпатах на перевале слетел в кювет туристический автобус. По словам пассажиров, дорога была очень скользкой и опасной, а водитель превысил скорость и двигался на "лысой" резине.

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