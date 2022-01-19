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В Карпатах метель. Объявлено штормовое предупреждение

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о метели в Карпатах. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

В связи со снегопадами и метелями 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. Сегодня будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.

В частности, сегодня, 19 января в Украине непогода постепенно утихнет - ветер ослабнет, будет снежить только местами. При этом морозы усилятся, ночью местами до -10.

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