Шквалы отойдут, а мороз усилится: прогноз погоды на сегодня
Фото: сегодня в Украине без шквалов, но морозно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 19 января в Украине непогода постепенно утихнет - ветер ослабнет, снег будет идти лишь местами. При этом морозы усилятся, ночью местами до -10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, погоду сегодня в Украине будет формировать антициклон Dieter. Поэтому шквальный ветер отойдет, а снежить будет только ночью на Левобережье и в Карпатах, днем преимущественно будет ясно и сухо. На дорогах местами гололедица.
Температура воздуха составит:
- в западных областях днем от -1 до +2, ночью -4 -8 градусов;
- на севере -1 -7 градусов днем, а ночью -6 -12;
- в восточных областях днем 0 -7, ночью -5 -10 градусов;
- на юге страны от -1 до +2 градусов, а ночью -4 -8;
- в центральных областях днем 0 + 2 градуса, ночью -6 -10.
Погода в Киеве
Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах 0 -2, ночью -6 -8 градусов.
Напомним, вчера в Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов.