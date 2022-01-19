Шквалы отойдут, а мороз усилится: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 19 января в Украине непогода постепенно утихнет - ветер ослабнет, снег будет идти лишь местами. При этом морозы усилятся, ночью местами до -10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду сегодня в Украине будет формировать антициклон Dieter. Поэтому шквальный ветер отойдет, а снежить будет только ночью на Левобережье и в Карпатах, днем преимущественно будет ясно и сухо. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха составит:

в западных областях днем от -1 до +2, ночью -4 -8 градусов;

на севере -1 -7 градусов днем, а ночью -6 -12;

в восточных областях днем 0 -7, ночью -5 -10 градусов;

на юге страны от -1 до +2 градусов, а ночью -4 -8;

в центральных областях днем 0 + 2 градуса, ночью -6 -10.

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах 0 -2, ночью -6 -8 градусов.