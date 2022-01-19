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У Карпатах хуртовина. Оголошено штормове попередження

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про хуртовину в Карпатах. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. Сьогодні буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.

Зокрема, сьогодні, 19 січня в Україні негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.

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