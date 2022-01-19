В Карпатах метель. Объявлено штормовое предупреждение
Фото: в Карпатах объявлено штормовое предупреждение (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Синоптики предупредили о метели в Карпатах. Объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
В связи со снегопадами и метелями 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).
Напомним, синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. Сегодня будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.
В частности, сегодня, 19 января в Украине непогода постепенно утихнет - ветер ослабнет, будет снежить только местами. При этом морозы усилятся, ночью местами до -10.