У Карпатах хуртовина. Оголошено штормове попередження

Синоптики попередили про хуртовину в Карпатах. Оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 19 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. Сьогодні буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.

Зокрема, сьогодні, 19 січня в Україні негода поступово вщухатиме - вітер послабне, сніжитиме лише місцями. При цьому морози посиляться, вночі місцями до -10.