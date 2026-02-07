У Карпатах - лавини, в містах - ожеледь: прогноз погоди в Україні на неділю

Якою буде погода в Україні

У північних і більшості центральних областей очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень становитиме 4-9 градусів морозу.

На решті території прогнозується помірний сніг, місцями з дощем - зокрема на сході, південному сході, Полтавщині та Закарпатті. У більшості південних областей опади малоймовірні.

У Карпатах і Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях очікуються туман і ожеледь.

Температура протягом доби коливатиметься від -4 до +1 градуса, вдень на Закарпатті та крайньому півдні - від +1 до +6 градусів. Вітер північний та північно-західний, 5–10 м/с.

Погода у Києві та області

У Києві та області прогнозується хмарна погода з невеликим снігом та ожеледицею на дорогах. Температура по області становитиме від -4 до -9 градусів, у столиці - від -4 до -6 градусів.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий): погодні умови можуть ускладнити роботу транспорту, комунальних та енергетичних служб.

Попередження про лавинну небезпеку

На високогір’ї Івано-Франківської області 7 та 9 лютого, а також у східній частині високогір’я Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Оголошено третій рівень небезпеки.

