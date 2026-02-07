В Карпатах - лавины, в городах - гололед: прогноз погоды в Украине на воскресенье

Какой будет погода в Украине

В северных и большинстве центральных областей ожидается небольшой снег, температура ночью и днем составит 4-9 градусов мороза.

На остальной территории прогнозируется умеренный снег, местами с дождем - в частности на востоке, юго-востоке, Полтавщине и Закарпатье. В большинстве южных областей осадки маловероятны.

В Карпатах и Прикарпатье возможно налипание мокрого снега, а в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях ожидаются туман и гололед.

Температура в течение суток будет колебаться от -4 до +1 градуса, днем на Закарпатье и крайнем юге - от +1 до +6 градусов. Ветер северный и северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области прогнозируется облачная погода с небольшим снегом и гололедом на дорогах. Температура по области составит от -4 до -9 градусов, в столице - от -4 до -6 градусов.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый): погодные условия могут осложнить работу транспорта, коммунальных и энергетических служб.

Предупреждение о лавинной опасности

На высокогорье Ивано-Франковской области 7 и 9 февраля, а также в восточной части высокогорья Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Объявлен третий уровень опасности.

