Головна » Життя » Суспільство

У Карпатах - лавини, в містах - ожеледь: прогноз погоди в Україні на неділю

Україна, Субота 07 лютого 2026 16:25
UA EN RU
У Карпатах - лавини, в містах - ожеледь: прогноз погоди в Україні на неділю Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У суботу, 8 лютого, в Україні очікується хмарна погода зі снігом у більшості регіонів, а на дорогах прогнозується ожеледиця. А у Карпатах - загроза лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні

У північних і більшості центральних областей очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень становитиме 4-9 градусів морозу.

На решті території прогнозується помірний сніг, місцями з дощем - зокрема на сході, південному сході, Полтавщині та Закарпатті. У більшості південних областей опади малоймовірні.

На зображенні може бути: ‎карта, хмара та ‎текст «‎ВОниНсЪКА ЬКА B0 оБласт ЧЕРНИГВСЬ ОБЛАСТЬ Украйнський гидрометеорологичии центр meteo.gov.ua СУМС ОБЛАСТ ОБЛАни ОБЛАС РНО ОБЛаСТЬ Ooo Ки.в ПАΤСЧКА ластЕ пол ПАВ! TAR ОБЛАС KIP ИВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ КА ЛУГ ЛУГАНСЬКА/ ОбЛАСТЬ Xapkie 를 Днипро ЗАПО إل ОБЛАСТЬ молдова МИКОЛА 2БЛ ЗБЛАОо, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ РУМУНИЯ Одеса ПаРОНСЬКА ОНСЬКА ACTb Картограф.чн дани AT «Bi3ikOM» Бухарест АВТ ДВТАЧОМНА- РЕСПУБЛИКА КРИМ‎»‎‎

У Карпатах і Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу, а у східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях очікуються туман і ожеледь.

Температура протягом доби коливатиметься від -4 до +1 градуса, вдень на Закарпатті та крайньому півдні - від +1 до +6 градусів. Вітер північний та північно-західний, 5–10 м/с.

На зображенні може бути: карта та текст «волинсЬК ОБЛАСТЬ ЧЕРНЕГ ЧЕРНИГУВСЬКА ВСЬКА ИлобЛасть АТь Украёнський гидрометеорологачний центр meteo.gov.ua ИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ УМСЬКА БЛАСТЬ Льв.р ТЕРНОПИЛЬОЬКА ОБЛАСТЫ Ки.в РПАТСЫК БЛАСТ ПОЛТАВСЬКА- ОБЛАСТЬ YKPAIHA Xapkie BIHH ВИННИЦЬКА ИЦЬКА СВВЛАСТЬ АСТЬ HEPHIBE НЕРНИВЕНЬКА МЬКА ОБЛАЗТЬ КРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ ЯУГаНСЬкА ОбЛАсТЬ Днйро МОЛДОВА МИКОЛАТВСЫ ОБЛАСТЬ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ ДОНЕФЬКА обЛасть РУМУНИЯ Оеса ХЕРСОНВЬКА я Картографίчнй дан. AT «Bi3ikOM» Бухарест АВТОНОМНА РЕСДУ РЕСЛУБЛИКА КРИМ 45-AH-»

Погода у Києві та області

У Києві та області прогнозується хмарна погода з невеликим снігом та ожеледицею на дорогах. Температура по області становитиме від -4 до -9 градусів, у столиці - від -4 до -6 градусів.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий): погодні умови можуть ускладнити роботу транспорту, комунальних та енергетичних служб.

Попередження про лавинну небезпеку

На високогір’ї Івано-Франківської області 7 та 9 лютого, а також у східній частині високогір’я Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека. Оголошено третій рівень небезпеки.
У Карпатах - лавини, в містах - ожеледь: прогноз погоди в Україні на неділю

Коли в Україну повернуться морози

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у період 9-11 лютого в країні знову посиляться морози, тоді як наступне потепління очікується приблизно з 12 лютого.

Раніше метеорологи оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого в Україні та попередній прогноз погоди на завершальний місяць зими.

Останніми днями українці також могли спостерігати рідкісне зимове явище - кристалічну паморозь, коли дерева, дроти й будівлі вкриваються тонкими крижаними візерунками.

Що таке кристалічна паморозь, за яких умов вона виникає та чим відрізняється від звичайного інею - читайте у матеріалі РБК-Україна.

